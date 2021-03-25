Встречу второго тура группового этапа отборочной кампании а к чемпионату мира 2022 в Катаре между сборными России и Словении будет судить бригада арбитров из Италии. Об этом стало известно 25 марта на официальном сайте УЕФА, который цитирует Москва.ру.

Главным арбитром матча назначен Марко Ди Белло. На линии ему будут ассистировать Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. В качестве резервного рефери выступит Даниэле Довери.

Напомним, игра группы «H» Россия — Словения пройдет 27 марта в Сочи и начнется в 17:00. В случае победы российская сборная вырвется на первое место в группе.

Ранее по итогам первого тура Россия занимает первое место в своей группе после успеха в игре с Мальтой (3:1). Словения неожиданно одолела фаворитов группы — сборную Хорватии (1:0). В еще одном матче Кипр и Словакия разошлись безголевой ничьей и делят третье место.