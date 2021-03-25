На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеции) 26 марта вступят в борьбу за медали танцевальные пары. В 12:52 по московскому времени стартует ритм-танец.

В соревнованиях примут участие 32 тандема, включая три российских. Согласно жеребьевке, первыми выйдут на лед получившие 17-й стартовый номер Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, они выступят в конце четвертой разминки. 27-й номер у Александры Степановой и Ивана Букина, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят под 31-м номером. Завершат программу американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Произвольная программа у танцевальных пар пройдет в субботу, 27 марта. Чтобы принять в ней участие, по итогам короткой программы нужно попасть в топ-20.