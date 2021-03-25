Американский фигурист Натан Чен не избежал ошибки, исполняя короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Один из фаворитов турнира не удержал равновесия во время четверного лутца в начале проката. Затем Чен чисто прыгнул тройной аксель и каскад четверной флип — тройной тулуп.

За свое выступление действующий чемпион мира получил 98,85 балла и расположился на третьей строке протокола, подвинув с нее россиянина Михаила Коляду (93,52). Еще один россиянин Евгений Семененко опустился на 10-е место (86,86).

Лидирует японец Юдзуру Ханю, чисто откатавший свою программу с двумя четверными прыжками и набравший 106,98 балла. Второе место занимает еще один японец Юма Кагияма (100,96). По итогам короткой программы спор за медали продолжат 24 лучших спортсмена.