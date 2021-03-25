Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал победителем короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Японец чисто исполнил два четверных прыжка, тройной аксель и захватил лидерство перед субботней произвольной программой, набрав 106,98 балла. Второе место занял другой японец Юма Кагияма, в активе которого 100,96 очка. Замкнул тройку, несмотря на падение при исполнении четверного лутца, американец Натан Чен (98,85).

Россиянин Михаил Коляда расположился на 4-м месте (93,52). Еще один ученик группы Алексея Мишина Евгений Семененко замкнул топ-10 (86,86). Всего в турнире приняла участие 33 спортсмена. 24 из них квалифицировались в произвольную программу, которая пройдет в субботу, 28 марта (начало в 13:00 по московскому времени).