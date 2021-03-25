На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме стартовала произвольная программа у спортивных пар, которые разыграют первый на турнире комплект медалей.

Первый канал проводит прямую трансляцию, которая доступна по этой ссылке.

Всего выступят 20 дуэтов, отобравшихся в произвольную программу по итогам короткой. Из-за пандемии организаторы ЧМ-2021 отказались от жеребьевки. Это значит, что захватившие промежуточное лидерство россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выйдут на лед арены «Глобен» последними, 20-ми, в 23:46 по московскому времени. Они не имели равных по итогам короткой программы, набрав 80,16 балла.

Действующие чемпионы мира китайцы Вэнцзин Суй и Сунь Хань выступят перед лидерами в 23:37. В сильнейшую группу также попали пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов (время выхода — 23:29) и Евгения Тарасова/Владимир Морозов (23:21), ставшие третьими и четвертыми соответственно после короткой программы.