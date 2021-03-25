Российский пилот команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин рассказал о грядущем дебюте в королевском классе автогонок и соперничестве с «Уильямс».

До Формулы-1 22-летний сын российского бизнесмена Дмитрия Мазепина выступал в Формуле-2. По его словам, он мечтал пробиться на уровень выше. «Я всю жизнь хотел попасть в Формулу-1, меня в этом поддержали — мой первый и второй тренеры были из России. Меня очень многое связывает с этой страной, и я считаю, что я — русский гонщик в душе, это самое главное», — сказал Мазепин.

Также гонщик выразил надежду, что в грядущем чемпионате «Хаас» составит конкуренцию «Уильямс». «По моим оценкам, другие команды пока слишком далеко от нас», — сказал Никита.

72-й сезон Формулы-1 стартует в ближайший уик-энд, 26-28 марта, с Гран-при Бахрейна.