Появилось видео выступления российского фигуриста Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Коляда вышел на лед арены «Глобен» под 14-м стартовым номером. Во время исполнения каскада из четверного и тройного тулупов он допустил помарку, не докрутив первый элемент. Затем он чисто исполнил тройной аксель и тройной лутц. Воспитанник группы Алексея Мишина получил оценку 93,52 и в итоговом протоколе расположился на 4-м месте. Лучшим в короткой программе стал японец Юдзуру Ханю, набравший 106,98 балла. Дополнили тройку японец Юма Кагияма (100,96) и американец упавший при исполнении четверного лутца Натан Чен (98,85).

Произвольная программа у мужчин состоится в субботу, 27 марта. Начало — в 13:00 по московскому времени.