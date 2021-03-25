На сайте Первого канала появилось видео выступления японца Юдзуру Ханю в короткой программе чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Двукратный олимпийский чемпион избежал ошибок во время проката. Он чисто исполнил четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель и уверенно выиграл короткую программу, набрав 106,98 балла. Ближайший преследователь в лице японца Юмы Кагиямы заметно отстал (100,96). Третье место в активе действующего чемпиона мира американца Натана Чена (98,85). Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший четвертое место с суммой 93,52 балла.

Для 26-летнего Ханю это уже седьмой чемпионат мира. На шести предыдущих в одиночном катании он завоевал два золота, три серебра и одну бронзу.