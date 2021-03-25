Россиянка Екатерина Александрова стартовала на престижном турнире в Майами с победы в двух сетах над аргентинкой Надей Подороска — 6:0, 6:4.

Поединок длился 1 час 12 минут. Александрова, занимающая 34-е место в рейтинге ВТА, начала матч с семи подряд выигранных геймов. На ее счету шесть эйсов, шесть двойных ошибок, четыре победных гейма на чужой подаче и четыре спасенных брейк-пойнта. 48-я ракетка мира Подороска ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки.

Александрова пропустила первый круг (1/32 финала) по итогам жеребьевки. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей противостояния Шелби Роджерс (США) — Элина Свитолина (Украина).

Призовой фонд в женском одиночном разряде на турнире в Майами превышает 9 миллионов долларов.