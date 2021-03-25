Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал ошибку во время исполнения короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.

26-летний ученик группы Алексея Мишина занял 4-е место по итогам короткой программы, набрав 93,52 балла и более чем на 15 баллов отстав от захватившего лидерство перед произвольной программой японца Юдзуру Ханю, который за чистый прокат получил 108,96 балла.

Коляда допустил помарку, не докрутив четверной тулуп в каскаде с тройным. «Не все получилось, могло быть лучше, но могло быть и хуже. Знаю, почему произошла ошибка. Она мотивирует меня лучше выступать в произвольной программе», — сказал фигурист пресс-службе ЧМ-2021 в Стокгольме.

Медали чемпионата мира в мужском одиночном катании будут разыграны в субботу, 27 марта.