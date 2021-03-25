Молодежная сборная России по футболу. Фото с сайта РФС

Молодежная сборная России по футболу. Фото с сайта РФС

В венгерском Дьёре на стадионе «Алькуфер» стартовал матч групповой стадии молодежного (U-21) чемпионата Европы между сборными России и Исландии.

Поединок обслуживает бригада арбитров во главе с турком Халилом Умутом Мелером.

Россияне вышли на поле в следующем составе: Максименко, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Глебов, Обляков, Макаров, Захарян, Лесовой, Чалов. В запасе остались вратари Адамов и Ломаев, полевые игроки Голубев, Грулев, Калугин, Круговой, Куликов, Ломовицкий, Сулейманов, Тюкавин, Умяров и Уткин.

В этой же группе «С» также сыграют молодежные сборные Франции и Дании, их встреча начнется в 23:00 по московскому времени. В плей-офф пробьются две лучшие команды из квартета.

В первом матче игрового дня в группе «D» англичане уступили сверстникам из Швейцарии — 0:1.