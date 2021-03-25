Журналист Василий Уткин выразил недоумение непопаданию полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в стартовый состав сборной России на победный отборочный матч чемпионата мира-2022 против команды Мальты (3:1).

Миранчук появился на поле на 57-й минуте, заменив московского динамовца Даниила Фомина сразу после гола мальтийца Джозефа Мбонга, сделавшего счет 1:2. Говоря о тактическом и кадровом построении россиян, Уткин обратил внимание на недостаток остроты у ворот соперника, когда на поле находились Далер Кузяев и Алексей Ионов. «Вот вы понимаете, почему в составе не было Миранчука?.. А что, если бы в составе сборной появился еще один игрок, умеющий обыгрывать, как Миранчук? Возможно, это создавало бы большие проблемы сборной Мальты, помогало бы взламывать игру», — сказал Уткин в эфире «Футбольного клуба» на своем YouTube-канале.

Следующий матч сборная России проведет 27 марта. Команда Станислава Черчесова примет на своем поле в Сочи сборную Словении, которая в первом туре нанесла поражение хорватам (1:0).