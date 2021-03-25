Бывшая фигуристка Мария Бутырская, оценивая выступление российских мужчин на чемпионате мира в Стокгольме, сказала, что Михаилу Коляде следует усложнить короткую программу.

Перед произвольной программой Коляда занимает 4-е место с 93,52 балла, Евгений Семененко — 10-й с 86,86 балла. Лидерство захватил Юдзуру Ханю (106,98), вторым стал еще один японец Юма Кагияма.

По мнению Бутырской, азиаты взяли свое за счет более сложных программ, и Коляде нужно усложнять свой прокат. «По катанию Миша нравится всем — зрителям, судьям. Но короткую программу для чемпионата мира ему нужно усложнять. На чемпионате Европы ему хватило бы такой программы с головой, но в мире есть японцы, американцы. Они катались с ошибками, но все равно оказались впереди», — цитирует эксперта «Спорт-экспресс».

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу, 27 марта.