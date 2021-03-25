Бывший нападающий «Зенита» и лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков рассказал, сколько зарабатывает на посту главного тренера «Томи» из ФНЛ (Д2).

Кержаков возглавил «Томь» в сентябре прошлого года, когда команда, набрав 3 очка в 11 матчах, занимала предпоследнее, 21-е, место в таблице ФНЛ. Сейчас «Томь» по-прежнему находится в зоне вылета, идя 20-й с 24 очками в 32 матчах.

По признаю трехкратного чемпиона России в форме «Зенита», его месячный заработок с учетом алиментов составляет в районе 200 тысяч рублей. «Мне вполне хватает 200 тысяч на то, чтобы содержать семью, ребенка, кормить их. У меня даже иногда остается», — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу Sports.

До «Томи» Кержаков работал координатором юношеских команд «Зенита», а также был старшим тренером юношеской (U-17) сборной России.