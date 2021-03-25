Союз биатлонистов России отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который обвинил пресс-службу организации в распространении ложных сведений.

Ранее журналист выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что никогда не называл биатлониста Дениса Иродова «Царем Иродом», как это следует из интервью спортсмена пресс-службе СБР.

В ведомстве Виктора Майгурова извинились перед комментатором. «Важная поправка к нашему интервью с Иродовым — главный биатлонный комментатор страны в своем репортаже называл Дениса «Царем Иродовым», а не «Царем Иродом». Приносим извинения за неточность в интервью Дмитрию и читателям», — говорится в заявлении в телеграм-канале СБР.

Позже Губерниев сообщил, что принимает извинения и сожалеет за жесткий ответ.