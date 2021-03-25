Японский фигурист Юдзуру Ханю поделился впечатлениями о победе в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

За выступление 26-летний спортсмен заработал 106,98 балла — 59,02 за технику и 47,96 балла за компоненты. Ханю чисто исполнил четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель. Ближайший преследователь в лице еще одного японца Юмы Кагиямы заметно отстал, набрав 100,96 очка.

«Мысленно чувствую себя намного увереннее. Думаю, что смогу и дальше оттачивать программу. Надеюсь, тронул всех своим выступлением и оставил приятное впечатление, которое каждый сохранит в своем сердце», — передает слова двукратного олимпийского чемпиона «Чемпионат».

В Стокгольме Ханю может стать трехкратным чемпионом мира. На каждом из шести своих предыдущих чемпионатов мира он поднимался на пьедестал: в его активе два золота, три серебра и одна бронза.