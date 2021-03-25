Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Александр Жулин восхитился дебютом 17-летнего Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме.

Ученик группы Алексея Мишина не допустил ошибок во время проката и, набрав 86,86 балла, занял по итогам короткой программы 10-е место. Жулин признался, что остался доволен выступлением Семененко. «Результаты россиян после короткой программы я бы занес в актив с большим знаком плюс. Семененко откатал с двумя чистыми четверными — это фантастика просто. Молодец, справился с волнением», — приводит комментарий эксперта Sport24.

Ранее Семененко удостоится похвалы от олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, комментировавшего соревнования из Швеции на Первом канале.

Еще один россиянин Михаил Коляда занял 4-е место. Победил в короткой программе японец Юдзуру Ханю.