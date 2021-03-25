Волейбольный клуб «Зенит» уступил дома московскому «Динамо» в ответном финальном матче Кубка европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) — 1:3 (21:25, 25:23, 26:28, 24:26).

Соперники встречались на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. В первом поединке «Динамо» также было сильнее на своей площадке — 3:2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).

В повторном матче «Зенит», ведомый финским специалистом Туомасом Саммелвуо, проявил волю и победил во втором сете, уступая по ходу 15:20. Однако в остальных партиях сильнее оказывались москвичи.

«Динамо» стало трехкратным обладателем Кубка ЕКВ — второго по значимости волейбольного еврокубка после Лиги чемпионов. Впервые столичная команда завоевала трофей в 2012 году, а через три года повторила достижение. «Зенит» впервые в истории сыграл в финале.