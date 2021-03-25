Молодежная (U-21) сборная России по футболу стартовала на чемпионате Европы-2021 с крупной победы над сверстниками из Исландии — 4:1.

Исход матча был предрешен в заключительной трети первого тайма, вместившей три гола в ворота островитян. На 31-й минуте счет открыл московский армеец Федор Чалов, реализовавший пенальти. На 42-й минуте преимущество закрепил точный удар еще одного игрока ЦСКА Наира Тикнизяна. На второй добавленной к первой половине минуте отличился динамовец Арсен Захарян.

В начале второго тайма ворота исландцев поразил форвард «Рубина» Денис Макаров. На 59-й минуте северяне отквитали один мяч стараниями Свейна Гудьонсена, выступающего за датский «Оденсе».

Разгромив исландцев, футболисты российской «молодежки» возглавили группу «С». В другом матче квартета встречаются сборные Франции и Дании. Следующим соперником россиян станут сверстники из Франции — поединок пройдет в воскресенье, 28 марта.