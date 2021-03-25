В Москве состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА нанес поражение ярославскому «Локомотиву» — 3:2.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу армейцев. Шестой матч пройдет в субботу, 27 марта, на «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле.

Счет в пятой встрече открыл Константин Окулов, пробивший Эдварда Паскуале уже на 51-й секунде. Впоследствии Окулов приплюсовал к взятию ворот две результативные передачи на Максима Мамина на 19-й и 37-й минутах. В составе «Локомотив» дубль оформил финский форвард Теему Пулккинен, возглавивший с 7 шайбами список лучших снайперов нынешнего плей-офф КХЛ.

В случае победы в следующем матче ЦСКА выйдет в финал конференции «Запад», где сыграет с победителем противостояния СКА — «Динамо» Москва. В этой серии впереди невские армейцы — 3:1.