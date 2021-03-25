В сети выложили видео страшного падения норвежского прыгуна с трамплина Даниэля Андре Танде на тренировке перед выступлением в последнем этапе Кубка мира в Планице (Словении).

В ролике, выложенном в твиттере Петра Бака, видно, как Танде потерял баланс в полете, в результате чего упал и сильно ударился несколько раз о склон. В результате происшествия спортсмен потерял сознание. Его эвакуировали на самолете в одну из больниц Любляны.

Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассказала о состоянии спортсмена. По словам доктора Томислава Мирковича, пострадавшего пришлось провести интубацию и искусственную вентиляцию легких. Менеджер сборной Норвегии Клас Бреде Бротен поблагодарил врачей и заявил, что травма Танде не опасна для жизни, — сообщает РИА «Новости».

Танде — олимпийский чемпион в командных соревнованиях и серебряный призер чемпионата мира. В сезоне-2016/17 он выиграл «Турне четырех трамплинов».