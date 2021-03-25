Певец и композитор Игорь Корнелюк заявил, что хотел бы встретиться с российским фигуристом Евгением Семененко, который выступил в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме под аккомпанемент известной песни за авторством 58-летнего музыканта.

В качестве музыкального сопровождения Семененко выбрал хит Корнелюка «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург». По итогам короткой программы 17-летний уроженец Северной Пальмиры получил 86,86 балла и занял 10-е место.

Композитор передал привет Семененко, пожелал побед и дальнейших свершений, а также признался, что был бы рад встретиться с фигуристом. «Думаю, это надо сделать обязательно… Будет очень интересно», — приводит слова Корнелюка Sport24.