Журналист Василий Уткин сравнил крупную победу российских футболистов над исландцами (4:1) на старте чемпионата Европы-2021 для игроков не старше 21 года с победой национальной команды над мальтийцами (3:1) в квалификации чемпионата мира-2022.

В составе команды Михаила Галактионова голами отметились Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. У островитян гол престижа на счету Свейна Гудьонсена — сына известного в прошлом форварда «Барселоны» и «Челси» Эйдура Гудьонсена.

Уткин признал, что не имел возможности полностью посмотреть игру и поэтому воздержится от частных комплиментов. «Молодежка» — отлично! Понравилась гораздо больше, чем «стасики». Кстати, играли тоже со слабейшей командой группы (как это представляется сейчас), но совершенно же другое дело… «Стасики», догоняйте!» — написал журналист в своем телеграм-канале.

В следующем туре российская «молодежка» померится силами со сверстниками из Франции. Матч пройдет 28 марта. 31 марта россияне проведут последний поединок групповой стадии против команды Дании.