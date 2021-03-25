Вторая ракетка в России и восьмая в мире Андрей Рублёв вспомнил худшие условия, при которых играл в теннис.

По словам 23-летнего спортсмена это произошло в детстве на турнире в Узбекистане. «Когда мне было 15 лет, играл в Узбекистане парный матч как раз при минусовой температуре. Левая рука замерзла так, что я почти ее не чувствовал. После сета грел ее о батарею. Такой погоды никто не ожидал, вещей не приготовили, так что я просто накинул сверху кофту», — рассказал Рублёв в интервью «Чемпионату».

В настоящее время уроженец Москвы находится в Майами, где готовиться сыграть на престижном «Мастерсе». На хардовом турнире Рублёв посеян под 4-м номером. Его первым соперником в 1/32 финала станет финн Эмил Руусувуори, занимающий 83-е место в рейтинге ATP. Матч пройдет 26 марта.