Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся из Рима, где несколько дней проходил углубленное обследование в клинике «Вилла Стюарт».

Несколько последних матчей футболист пропустил из-за мышечной травмы бедра в поединке против «Ромы» 3 марта. Есть вероятность, что он вернется в тренировочный процесс в пятницу, 26 марта. Но сначала его состояние оценят врачи флорентийского клуба, после чего будет разработана программа тренировок. Пока нет точной информации, продолжит Кокорин заниматься индивидуально или проведет часть занятия в общей группе, — сообщает «РБ Спорт».

После перехода из «Спартака» в январе Кокорин провел за новый клуб всего три неполных матча. В его бомбардирской копилке по-прежнему нет ни одного балла. Недавно в «Фиорентине» произошла смена тренера: вместо подавшего в отставку Чезаре Пранделли пришел Джузеппе Якини.