Российская пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов не избежали ошибок при выполнении произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Тарасова сорвала тройной тулуп в каскаде и коснулась льда после выброса партнером. За свое выступление действующие чемпионы России получили 141,30 балла и с общей суммой 212,76 возглавили промежуточный протокол. За технические элементы судьи начислили Тарасова и Морозову 69,18 балла, за компоненты — 72,12.

Позже Тарасову и Морозова обошел еще один российский дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов, который выступил под «We Are The Champions» группы «Queen» и набрал 148,09 в произвольной программе (74,10 за технику плюс 73,99 за компоненты). С общей суммой 227,59 они захватили промежуточное лидерство. Выступавшие после Мишиной и Галлямова китайцы Вэнцзин Суй и Сун Хань не смогли их обогнать, расположившись между двумя российскими парами.