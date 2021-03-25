Российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Бронза досталась еще одному российскому дуэту — Александре Бойкову и Дмитрию Козловскому, которые лидировали после короткой программы. Серебро в активе китайского тандема Вэнцзин Суй и Сунь Хань. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов не избежали оплошностей и остановились в шаге от пьедестала, заняв 4-е место.

Мишина и Галлямов показали лучший результат в произвольной программе (151,8 балла) и по сумме двух дней поднялись на первое место, набрав 227,59 балла. Вэнцзин Суй и Сунь Хань сложили чемпионские полномочия с результатом 225,71 балла. В активе Бойковой и Козловского 217,63 балла, Тарасова и Морозов набрали 212,76 балла.