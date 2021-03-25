Две российские пары поднялись на пьедестал чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. Японец Юдзуру Ханю блеснул в короткой программе. Молодежная сборная России разгромила сверстников из Исландии на чемпионате Европы для футболистов до 21 года. Волейбольный «Зенит» уступил «Динамо» в финале Кубка ЕКВ. Главные новости дня — в подборке Nevasport.

Мишина и Галлямов стали чемпионами мира, у Бойковой и Козловского бронза

Спортивные пары разыграли первый комплект медалей на чемпионате мира в Стокгольме: золото впервые в карьере завоевали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, занимавшие лишь третье место после короткой программы. Серебро взяли китайцы Вэнцзин Суй и Сунь Хань, бронза в активе российского тандема Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Ханю выиграл короткую программу на ЧМ, Коляда с помаркой — 4-й

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме прошла короткая программа у мужчин, которую выиграл двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю. Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко не попали в тройку лучших, заняв 4-е и 10-е места соответственно.

Россияне разгромили исландских сверстников на старте молодежного ЧЕ-2021

Молодежная (U-21) сборная России стартовала в финальной части Евро-2021 с крупной виктории над исландскими сверстниками в венгерском Дьёре — 4:1. Забитыми мячами у россиян отметились Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. Их следующим соперником станет сборная Франции, матч пройдет 28 марта.

Волейболисты «Зенита» проиграли «Динамо» в финале Кубка ЕКВ

«Зенит» не смог стать обладателем Кубка ЕКВ — второго по значимости еврокубка в мужском волейболе. В ответном финальном матче команда Туомаса Саммелвуо уступила московскому «Динамо» — 1:3 (21:25, 25:23, 26:28, 17:18). В первой встрече также было сильнее «Динамо», ставшее трехкратным обладателем трофея.

«Зенит» интересуется наставником «Ромы» Паулу Фонсекой

По сведениям итальянских СМИ, «Зенит» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера португальского специалиста Паулу Фонсеки. Сейчас наставник возглавляет «Рому», его контракт с «волками» истекает ближайшим летом. Ранее Фонсека тренировал донецкий «Шахтер».

Дзюба приблизился к Кержакову в списке лучших бомбардиров сборной России

Забив гол в ворота сборной Мальты в отборочном матче чемпионата мира-2022 (3:1), российский нападающий Артём Дзюба вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды за всю ее историю. В форме сборной форвард «Зенита» отличился 27-й раз и обогнал Владимира Бесчастных. Рекордсменом остается Александр Кержаков, на счету которого 30 голов.