Все самые интересные события 26 марта — в анонсе Nevasport.
Фигурное катание. ЧМ-2021 в Стокгольме
• 12.52 Танцевальные пары. Ритм-танец
Прямая трансляция на Первом канале
• 20.00 Женщины. Произвольная программа
Прямая трансляция на Первом канале
Хоккей. КХЛ, 1/4 финала Кубка Гагарина
• 19:30 СКА — «Динамо» Москва, 5 матч, прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ»
• 19:30 «Авангард» — «Металлург» Мг, прямая трансляция на портале Sportbox.ru
Формула-1. Этап Гран-при в Бахрейне
• 14:30 Свободная практика №1, прямая трансляция на телеканале «Матч Арена»
• 18:00 Свободная практика №2, прямая трансляция на телеканале «Матч Арена»
Баскетбол, регулярный чемпионат Евролиги
• 20.00 «Химки» — «Зенит», прямая трансляция на телеканале «Матч СТРАНА»
• 21.00 «Баскония» — «Олимпия Милан»
• 22.00 «Олимпиакос» — «Фенербахче»
• 23.00 «Барселона» — «Альба»
Теннис, турнир ATP в Майами
• 18:00 Аслан Карацев (Россия) — Михаил Кукушкин (Казахстан)
• 21:00 Даниил Медведев (Россия) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбей)
• 21:00 Янник Ханфман (Германия) — Карен Хачанов (Россия)
Теннис, турнир WTA в Майами
• 21:00 Петра Мартич (Хорватия) — Анна Калинская (Россия)
• 22:30 Людмила Самсонова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды)
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