Время выхода на лёд российских фигуристов на ЧМ. Инфографика Nevasport

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме сегодня, 25 марта, состоятся выступления в коротких программах у мужчин, а также в произвольных программах у спортивных пар.