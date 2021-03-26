Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» победил «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

Отметим, за «Вашингтон» в этой встрече отличались только российские хоккеисты. В первом периоде отличился защитник Дмитрий Орлов, во втором команду вывели вперед шайбы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. В третьем периоде Кузнецов забросил ещё одну шайбу, оформив, таким образом, дубль. У Александра Овечкина на счету еще и голевой пас.

За «Нью-Джерси» Нил Меркли, Майлз Вуд и Йеспер Братт.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов провёл весь матч на скамье запасных. Российские игроки «Нью-Джерси» результативными действиями не отметились.