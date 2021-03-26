На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме сегодня, 26 марта, состоится первый день в соревнованиях танцевальных пар. Спортсмены представят свои ритм-танцы.

Старт выступлений назначен на 12:52 по московскому времени. Прямая трансляция будет осуществляться на сайте Первого канала здесь.

Россию в соревнованиях танцевальных пар представляют три дуэта.

Согласно жеребьевке, первыми выйдут на лед получившие 17-й стартовый номер Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, они выступят в конце четвертой разминки.

27-й номер у Александры Степановой и Ивана Букина, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят под 31-м номером. Завершат программу американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

В общей сложности на турнир заявилось 32 танцевальных дуэта.