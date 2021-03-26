Испанская «Севилья» хочет выкупить иранского форварда Сердара Азмуна у петербургского «Зенита» за 15 миллионов евро.

Издание Todofichajes сообщает о том, что «Севилья» готовит для петербургского клуба предложение в размере 15 миллионов евро плюс прописанные бонусы за выступления футболиста. На данный момент «Севилья» держит Азмуна в приоритете по части усиления нападения.

Текущий контракт Сердара Азмуна с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года, после чего игрок сможет бесплатно сменить команду. За «сине-бело-голубых» Азмун выступает с начала 2019 года, он перешёл в клуб из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро и уже успел стать двукратным чемпионов России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны.