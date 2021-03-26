Появилось видео победного проката в произвольной программе от новоиспечённых чемпионов мира по фигурному катанию среди спортивных пар Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Спортсмены практически безупречно исполнили все элементы произвольной программы, в частности, два выброса, каскад из двух тройных сальховов через ойлер и параллельный тройной тулуп.

За свое выступление в произвольной программе Мишина и Галлямов получили 151,80 балла, что позволило им подняться на итоговое первое место в турнирной таблице.

Отметим, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли взрослый чемпионат мира по фигурному катанию с первой попытки. Они всего год тренируются в академии Тамары Москвиной, а до этого занимались в петербургской СШОР у Людмилы и Василия Великовых.