В сети появилось видео проката в произвольной программе российской пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

Фигуристы допустили в прокате ряд ошибок, которые и не позволили им подняться на первую строчку пьедестала почета. В первой половине программы фигуристы остались без каскада из-за падения Бойковой с первого тройного тулупа. Также спортсмены допустили ошибку на выбросе тройной флип.

За выступление в произвольной программе фигуристы получили чуть более 137 баллов, что поставило их на третью строчку в общей турнирной таблице.

Отметим, эта произвольная программа была оставлена фигуристами с прошлого сезона, с ней они выиграли чемпионат России и чемпионат Европы.