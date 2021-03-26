Российский полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев высказал мнение о главном тренере клуба Сергее Семаке.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Оздоев заявил, что Семак — это тот человек, с которым можно пообщаться и обсудить любые проблемы. Как считает игрок, тренер всегда может тебя понять, войти в ситуацию, поэтому игроки благодарны ему за это.

«Это дает результат, поскольку тренер — это в первую очередь психолог. Семак может эмоционально разгрузить тебя, что очень важно», — сказал Оздоев, добавив, что ему есть с чем сравнивать, поскольку в его карьере были тренеры, которые не понимали этого.

«Но я никогда ни на кого не держал обид, потому что от тренера требуют результата. Он делает свою работу», — сказал Оздоев.

Напомним, Сергей Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года.