Российская фигуристка, чемпионка Европы и призёр ЧМ Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, высказалась о завоевании бронзовой медали на ЧМ в Стокгольме.

Слова Бойковой цитирует портал РИА Новости.

Фигуристка отметила, что они с партнером постарались сосредоточиться на работе и на том, чтобы показать лучший прокат.

«Сегодня у нас не все получилось, но мы рады, что у нас есть медаль чемпионата мира. Но места — это не главное, что у нас есть», — сказала Бойкова.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили ряд ошибок в произвольной программе, но имели преимущество после короткой, что позволило им остаться на третьей итоговой строчке. Прокат произвольной программы Бойковой/Козловского можно увидеть здесь.