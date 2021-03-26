Парное катание в России действительно выходит на небывалый уровень: молодые соперники из одной группы взяли на чемпионате мира две медали из трёх, и у тех, что проиграли, сдали нервы.

«Теперь у вас есть олимпийская чемпионка», — сказала Женя Медведева Этери Тутберидзе, плача после выступления в произвольной программе Пхёнчхана. «Теперь у вас есть чемпионы мира», — сказала Саша Бойкова Тамаре Москвиной, не справившись с эмоциями после собственной бронзы и победы соперников по группе.

И началось: скандал как в женском одиночном, не выдержали конкуренции, конфликт в коллективе. Не много ли реакции на одну фразу, брошенную после обидного поражения?

Стоит чуть повнимательнее посмотреть на ситуацию: в 2018 году на корейской земле Медведева не могла сделать больше, чем она уже сделала, говорило в ней отчаяние. А сейчас, в 2021-м, в Стокгольме в Бойковой говорили злость и обида из-за собственных ошибок. Никто не мешал Александре и Дмитрию стать чемпионами мира: они отлично выступили в короткой программе, а по произвольной набирали в этом сезоне и побольше, чем Анастасия Мишина/Александр Галлямов в своём победном прокате. Нужно было катать чисто ту программу, акценты которой за два года уже отскакивают от зубов. При них есть и компоненты, и тренерский «лоск», и бывшие заслуги — но увы, не в этот раз.

Решит ли амбициозная пара сменить тренера? Уходить не к кому и некогда — на носу олимпийский сезон. Нина Мозер только-только вернулась к активной тренерской деятельности и будет делать ставку на молодые пары, а других равных по силе Москвиной тренеров в парном катании в России просто нет. Особо крупного конфликта ждать не стоит — эти эмоции просто нужно пережить, «перебеситься». Тем более рядом с Сашей находится лучший друг, надёжный и умный партнёр, с которого уже сбили спесь после фразы: «Это наше место. В очередь».

Тем более не всегда переход к другому тренеру и статус «примы» в группе помогает справиться с эмоциями: спросите у Александры Трусовой.

В недавнем интервью Василию Конову Тамара Москвина отметила: «Молодёжь не всегда думает, где нужно что сказать, не сдержана. Но на то она и молодёжь». Наверняка, к этому случаю Москвина отнесётся со всей своей мудростью, вряд ли это первый случай на её долгой тренерской памяти. Сейчас она просто рада за две свои пары, а сама Саша отметила в интервью, что они с Димой рады медали чемпионата мира.

Бронза ЧМ — это просто следующий шаг, безусловно, обидно за прошлогодний ЧМ, который не состоялся, но стоит признать: с шестого места они сделали шаг на третье и это какой-никакой, а прогресс. Дальше — больше, и всегда стоит помнить о том, что с наскока чемпионат мира в парном катании сейчас берут единицы.

В карьере Александры и Дмитрия уже было поражение от тех же соперников на крупном турнире. Вспомним финал Гран-при 2019, тогда все шло по тому же сценарию: хорошая короткая программа и грязная произвольная с ошибками в тулупном каскаде и на выбросе. Мишина и Галлямов же тогда накатали на бронзу и оставили будущих одногруппников позади. Менее чем через месяц Бойкова и Козловский выдали шикарные прокаты на чемпионате России, а в январе выиграли чемпионат Европы.

После этого случился переход конкурентов к Москвиной и тяжёлый во всех смыслах ковидный сезон. Собраться нужно и в этот раз: исправлять собственные ошибки, работать и побеждать. Смотреть на соперника и делать лучше. То, что происходит сейчас с Сашей и Димой, заключено в избитой фразе «что не убивает, то делает сильнее», а эмоциональная вспышка пускай останется лишь одним из хайлайтов чемпионата.