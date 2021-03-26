На официальном сайте «Зенита» появилось заявления клуба, которое осуждает поведение болельщика московского «Динамо», который позволял себе неподобающее поведение в двух матчах финала Кубка ЕКВ.

Болельщик, известный в СМИ как «Дима Челси», позволял себе провокационные действия в адрес стюардов во время матча. Дмитрий С (так называет его «Зенит») находился в состоянии алкогольного опьянения, а после матча выбежал на площадку, тем самым создав угрозу безопасности для игроков обеих команд.

Сообщается, что на протяжении многих лет этот болельщик является лидером активной бойцовской динамовской фан-группировки. Болельщик позиционирует себя как сотрудник «Динамо».

Исходя из заявления петербургского клуба, волейбол — не место проявления агрессии, расизма и нецензурным оскорблениям в адрес соперника.

«Волейбольный клуб «Зенит» просит волейбольный клуб «Динамо» категорически пресечь оскорбления и позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора. Также надеемся, что Всероссийская федерация волейбола разберется в этом инциденте и сделает все для того, чтобы «Финал шести» чемпионата России по волейболу, который пройдет в Москве с 5 по 10 апреля, не будет омрачен чем-либо подобным», — говорится в заявлении «Зенита».

Напомним, что в финале Кубка ЕКВ «Динамо» одержало победу над «Зенитом».