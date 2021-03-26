Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина отреагировала на победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме, а также на третье место Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Слова Москвиной цитирует агентство ТАСС. По словам тренера, она довольна, что в такой сложной ситуации, когда подготовка шла настолько нервно, с болезнями и отказами от соревнований, со сложными условиями проведения ЧМ, спортсмены её школы завоевали две медали.

Также Москвина поблагодарила бывшего ученика Антона Сихарулидзе за финансовую поддержку школы.

По словам тренера, бывали такие случаи, когда дебютанты ЧМ одерживали победу на турнире, а задач на медали Москвина перед Мишиной и Галлямовым она не ставила. Результат Бойковой и Козловского тренер будет обсуждать, но не сейчас. «Не в этой суете, когда одно за другим – соревнования, награждение, допинг-контроль. Нужно провести тщательный анализ», – сказала тренер.