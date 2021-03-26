На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) сегодня, 26 марта, состоятся произвольная программа у женщин и ритм-танец.

В соревновании одиночниц по регламенту участницы выйдут на лед в порядке, обратном занятым местам в коротких прокатах. Таким образом, Трусова выступит 13-й, Туктамышева — 22-й, Щербакова — последней, 24-й.

В ритм-танце согласно жеребьевке, первыми выйдут на лед получившие 17-й стартовый номер Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, они выступят в конце четвертой разминки.

27-й номер у Александры Степановой и Ивана Букина, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят под 31-м номером. Завершат программу американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. В общей сложности на турнир заявилось 32 танцевальных дуэта.

Время выхода российских фигуристов на лед можно увидеть в инфографике Nevasport.