Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль в преддверии встречи регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» рассказал о том, что нужно его команде для победы.

По словам Паскуаля, в последних играх «Зенит» более-менее показывал хороший баскетбол, но команде необходимо прибавлять в последней части игры — прошлые игры «Зениту» не удавалось закончить с тем преимуществом, которое было в начале.

«Для нас матч с «Химками» важная игра, не такая важная для них, потому что они последние в турнирной таблице, но у них и так достаточно мотивации, чтобы провести этот матч. Все наши игроки готовы, сегодня мы провели тренировку в полном составе и надеюсь, что так и продолжим, без травм», — цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Матч «Химки» — «Зенит» пройдет сегодня, 26 марта, в 20.00 по московскому времени.