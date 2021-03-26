По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлено 9 167 новый случай инфицирования COVID-19.

За время пандемии во всех регионах страны проведено свыше 118,8 миллиона исследований, выявлено 4 501 859 случаев заболевания, умерли 97 017 человек. За последние сутки зафиксирован 405 летальных исходов, выздоровели 10 880 пациентов. В активной фазе болезни остаются 284 681 человека.

Наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1813 столичный житель. В Санкт-Петербурге выявлено 782 новых заболевших, в Ленинградской области — 104. Количество смертей среди петербуржцев за весь период пандемии достигло показателя 12 102 .