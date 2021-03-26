Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович вернулся в национальную команду. Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Грузии стал для нападающего первым с 2016 года.

Игра закончился со счетом 1:0 в пользу шведов, а Ибрагимович сделал голевую передачу.

«Это было хорошо. Такое ощущение, что это мой первый международный матч. Это был настоящий адреналин. Думаю, я мог бы сделать намного больше, но мы выиграли матч, и это самое главное, – отметил Ибрагимович в эфире Sverige Radio.

Напомним, что Ибрагимович в этом году отметит свой сороковой день рождения. Он дебютировал в составе сборной Швеции еще в 2002 году.