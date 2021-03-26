Российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту (3 участника) на Олимпийские игры в Пекине 2022 года в парном катании. Это произошло на предолимпийском чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

Для сохранения максимальной квоты в три места парам необходимо было добиться того, чтобы сумма двух лучших мест не превышала отметки в 13.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский заняли третье место, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — четвёртое.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в феврале 2022 года, в фигурном катании ожидается проведение командного турнира, а также розыгрыш медалей в каждом из видов — парное катание и танцы на льду, женское и мужское одиночное катание.