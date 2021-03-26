Российские сноубордисты заняли весь пьедестал почёта в параллельном слаломе на юниорском чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в Красноярске.

Соревнования состоялись сегодня, 26 марта. Золото у 18-летнего Всеволода Мартынова, второе место занял Ярослав Степаненко, бронза у Владимира Пнева. Четвёртое место в этой дисциплине занял также российский сноубордист Денис Сарсембаев.

В параллельном гигантском слаломе на текущем ЮЧМ в Красноярске две награды также завоевали россияне: Ярослав Степаненко стал первым, а Всеволод Мартынов — третьим.

Мировое первенство в Красноярске завершится завтра, 27 марта. Турнир проходит в кластере «Сопка», который был построен для проведения зимней Универсиады в Красноярске 2019 года.