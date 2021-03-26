На чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме стартовали выступления танцевальных пар с ритм-танцами.

Прямая трансляция выступления фигуристов доступна здесь.

Под 17-м номером в четвертой разминке выступят россияне Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, их выход на лед ожидается в 15:54 по московскому времени.

27-й номер у Александры Степановой и Ивана Букина, они выйдут на лед в 17:09 по мск.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят под 31-м номером в заключительной разминке (время выхода — 17:42). Завершат программу американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

В общей сложности на турнир заявилось 32 танцевальных дуэта.