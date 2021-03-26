Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан вошли в число пяти самых сексуальных лысых мужчин мира.

Рейтинг составляло издание The Sun по следующему принципу: учитывалось количество упоминаний в блогах и на страницах пользователей той или иной фамилии вместе с прилагательным «сексуальный».

Лидером рейтинга стал принц Уильям, он победил с большим отрывом от второго места — 17,6 миллионов упоминаний. Второе место — у боксера Майка Тайсона, на его счету 8,8 миллионов упоминаний в интернете. Баскетболист Майкл Джордан замкнул топ-5 с результатом в 5,3 млн.

В десятку не сумел войти президент России Владимир Путин, он занял 11-е место, уступив актеру Вину Дизелю с результатом в 2,2 миллиона упоминаний.