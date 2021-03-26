Стало известно, что завершено допинг-расследование в отношении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, которую временно отстранили от соревнований.

Слова главы независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грега Маккенны цитирует РИА Новости.

«Расследование завершено, документы находятся в CAS. Дата слушания пока не назначена», — заявил Маккенна.

Отметим, еще в сентябре 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о временном отстранении Екатерины Глазыриной за предполагаемые нарушения антидопинговых правил. Биатлонистка уже отбывала двухгодичную дисквалификации на основе доклада Макларена. Она вернулась в спорт в феврале 2019 года и успела провести один сезон на Кубке IBU.