На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме сегодня, 26 марта, состоится розыгрыш медалей в женском одиночном катании.

Старт выступлений девушек с произвольными программами назначен на 20:00 по московскому времени.

Прямая трансляция выступлений девушек будет осуществляться на сайте Первого канала здесь.

В произвольную программу прошло 24 фигуристки. Российские представительницы будут выступать в заключительных двух разминках. Александра Трусова откроет третью разминку, она идет 12-й после неудачной короткой программы. Время выхода на лед — 22:11 по мск.

В заключительной разминке выступит Елизавета Туктамышева — стартовый номер 22, время выхода на лед — 23:30 по Москве. Закроет соревнования выступление Анны Щербаковой, она выйдет на лед в 23:46.