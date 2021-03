Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о выборе музыки для произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в сезоне-2020/21.

Фигуристы катались под комбо от Queen — Bohemian Rhapsody и We are the champions, эта программа принесла им золото ЧМ.

В интервью RT Москвина отметила, что понимала: такой выбор музыки — это не просто нахальство, а откровенная наглость, которая ей не свойственна.

«А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?» Вот и взяла музыку Queen, только без слов», — сказала Москвина, добавив, что вскоре она почувствовала, что музыка без слов не производит того впечатления, которое ей хотелось бы получить, поэтому вернула вокал.

«Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упреков, что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые еще ничего в своей жизни не выиграли», — отметила Москвина, добавив, что раз уж делать шаг к тому, чтобы быть наглыми, то нужно идти до конца..